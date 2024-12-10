Rus Dışişlerinden 'Esad, Rusya'da Güvende' Açıklaması

Suriye'de rejimin düşmesinin ardından ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınan Beşar Esad ile ilgili yeni haber geldi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Esad'ın Rusya'da güvende olduğunu belirtti.

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Rus Dışişlerinden 'Esad, Rusya'da Güvende' Açıklaması

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Esad'a ilişkin açıklama yaptı. Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Beşar Esad'ın artık güvende olduğunu açıkladı. Sergey Ryabkov, Moskova'nın durumun gerektirdiği şekilde hareket ettiğini ifade etti.

Ryabkov açıklamasında şu cümleleri kullandı:

Başkan Esad Rusya'da. Böyle bir durumda ne olduğu ve nasıl çözüldüğü konusunda yorum yapmam yanlış olur. Ama güvende. Bu da Rusya'nın bu tür olağanüstü durumlarda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor.

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