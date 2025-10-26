Rus Bombaları Kiev’i Vurdu! Ölü ve Yaralılar Var

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Klitschko, saldırılar sonucu bazı apartmanların zarar gördüğünü ve bazı bölgelerde yangınların çıktığını belirtti. Açıklamada, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 29 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Rusya Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna
