Rus Bombaları Kiev’i Vurdu! Ölü ve Yaralılar Var

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Klitschko, saldırılar sonucu bazı apartmanların zarar gördüğünü ve bazı bölgelerde yangınların çıktığını belirtti. Açıklamada, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 29 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: DHA