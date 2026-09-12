Roma Zirvesine Son Dakika Freni: İsrail-Lübnan Müzakereleri Ertelendi

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Orta Doğu'da ateşkes ve kalıcı istikrar arayışları kapsamında gözlerin çevrildiği Roma zirvesine erteleme kararı geldi.

ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan üst düzey Amerikalı yetkililer; ertelenme gerekçesi olarak yaklaşan Yahudi bayramlarını, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla Paris'te düzenlenecek uluslararası konferansı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hazırlıklarını gösterdi. Bu yoğun takvimin, müzakerelerin kilit aktörlerinin Roma'da bir araya gelmesini imkansız kıldığı belirtildi.

WASHINGTON'DA ARKA KAPI DİPLOMASİSİ

Resmi müzakere turunun ekim ayına kaydırılmasına rağmen taraflar arasındaki diplomatik temaslar tamamen kesilmedi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki ülkenin büyükelçileri ABD Dışişleri Bakanlığında kritik görüşmelere devam edecek.

Washington'daki bu arka kapı diplomasisinde; Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak çekilmesini içeren çerçeve anlaşmasının uygulama detayları masaya yatırılacak.

MÜZAKERELERDE 8. TUR EKİM AYINA KALDI

İsrail ve Lübnan, kalıcı barışın tesisi adına 14 Nisan'dan bu yana ABD'nin arabuluculuğunda yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Bugüne kadar Washington'da 5, Roma'da ise 2 olmak üzere toplam 7 resmi müzakere turu gerçekleştirildi. Lübnan hükümetine bu görüşmeleri durdurma çağrısı yapan Hizbullah'ın tüm tepkilerine rağmen sürdürülen sürecin 8. halkası, İsrail devlet televizyonunun da daha önce duyurduğu 15-16 Eylül takvimine yetişemeyerek sonbaharın ilerleyen günlerine ertelenmiş oldu.

Kaynak: İHA