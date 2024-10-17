Roger Waters'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Pink Floyd'un kurucularından, dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Roger Waters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen "Filistin" teşekkürü sonrası bir açıklama yaptı. Waters, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz" dedi.

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Roger Waters'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaştığı videoyu, efsanevi rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters da kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada Waters'a bu hareketi için teşekkür etti.

Roger Waters'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür - Resim : 1

Cumhurbaşkanı'nın teşekkürü üzerine ünlü müzisyen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, hem Erdoğan'a hem de Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Roger Waters'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür - Resim : 2

'TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'

Roger Waters, paylaşımında "Hayır beyefendi, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız video zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Recep Tayyip Erdoğan Filistin
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