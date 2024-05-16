Reuters: İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshedecek

İsrail'in, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedeceği ve kalan diğer ithalatlar için yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı öne sürüldü.

Reuters: İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshedecek

Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Tel Aviv'den misilleme kararı geldi.

Reuters'ın aktardığına göre; İsrail, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedecek ve kalan diğer ithalatlar için de yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin İsrail'le ticareti durdurma kararına misilleme olarak Tel Aviv'nin Ankara ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğini ve Türkiye'den yapılan diğer ithalatlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; plan, onay için kabineye sunulacak.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs'ta, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanana kadar Türkiye-İsrail arasında ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.

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