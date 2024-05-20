Reisi'ye mezar olan helikopterle ilgili şoke eden detay!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey devlet yetkililerini taşıyan helikopter dün Azerbaycan dönüşü kaza yaptı.

Arama-kurtarma ekipleri, Türkiye saati ile 05.30 civarında İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin enkazına ulaştı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve helikopterdeki diğer yolcuların tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Helikopter ABD yapımı Bell 212

Reisi'yi taşıyan helikopterin Bell 212 tipi olduğu belirtilirken, kazanın nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak İran'ın hava taşımacılığındaki güvenlik sicili oldukça kötü durumda.

BBC'nin haberine göre, İran'daki hava kazalarının bir kısmı, ülkenin hava filosunu ciddi şekilde zayıflatan onlarca yıllık ABD yaptırımlarının bir sonucu.Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter Bell 212 tipi olup ABD'de üretilmişti ve 1979 İslam Devrimi'nden bu yana İran'a satılamıyordu.

Daha önce de savunma ve ulaştırma bakanları ile İran'ın kara ve hava silahlı kuvvetleri komutanları uçak ya da helikopter kazalarında hayatını kaybetmişti.

İran'da reformcular hükümeti yönetirken, Batı ile İran'ın hassas nükleer faaliyetlerinin sınırlandırılması ve uluslararası denetçilerin ülkeye girişine izin verilmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören bir anlaşma müzakere ederek ülkenin uçak filosunu modernize etmeyi amaçlamışlardı.

Ancak Başkan Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya koymasıyla bu çabalar sekteye uğradı.

Reformcular daha sonra İran'ın havacılık güvenliğini iyileştirmek için yerli sanayilere ve yabancı müttefiklere güvenebileceğinde ısrar eden sertlik yanlıları tarafından karşı çıkıldı ve alaya alındı.