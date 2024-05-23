Reisi'nin cenaze töreninde askerin pantolonu yırtıldı

İran'ın başkenti Tahran'da dün gerçekleştirilen cenaze töreninde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın tabutunu taşıyan askerin pantolonunun yırtıldığı görüldü.

Reisi'nin cenaze töreninde askerin pantolonu yırtıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraber helikopter kazasında kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın tabutunu taşıyan askerlerden birinin pantolonun yırtıldığı görüldü.

Dün, başkent Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Etiketler
İran
Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu
BM'den 'Srebrenitsa' kararı: 11 Temmuz anma günü ilan edildi BM'den 'Srebrenitsa' kararı
Show TV'nin en çok izlenen dizilerindendi. Sandık Kokusu dizisinden üzen karar Show TV'nin en çok izlenen dizilerindendi. Sandık Kokusu dizisinden üzen karar
İran Cumhurbaşkanı Reisi, gözyaşları arasında Bircend'de uğurlandı İran Cumhurbaşkanı Reisi, gözyaşları arasında Bircend'de uğurlandı
ÇOK OKUNANLAR
Özel uçak tartışması: Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde
Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor" Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor"
İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar! İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar!
Emeklilere çifte bayram ikramiyesi yaşatacak haber geldi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını güncelledi Emeklilere çifte bayram ikramiyesi yaşatacak haber geldi
CHP'li eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti