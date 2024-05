Reisi'nin cenaze töreninde askerin pantolonu yırtıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraber helikopter kazasında kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın tabutunu taşıyan askerlerden birinin pantolonun yırtıldığı görüldü.

Dün, başkent Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

During the live broadcast of the funeral held in Tehran for Raisi and his companions on Wednesday, an Iranian Army honor guard is seen ripping his pants while carrying the coffin of Iran's Foreign Minister @Amirabdolahian who was killed in the Sunday helicopter crash. pic.twitter.com/jGemMOJG7l