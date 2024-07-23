Raylara Devrilen Bebek Arabasındaki İkizleri Ölüm Ayırdı

Avustralya'nın Sidney kentinde ikiz bebeklerin içinde bulunduğu bebek arabası tren raylarına devrildi. Çocuklarını kurtarmak için raylara atlayan ve bir kızını kurtarmayı başaran baba, feci şekilde can verdi.

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Raylara Devrilen Bebek Arabasındaki İkizleri Ölüm Ayırdı

Avustralya'nın Sidney kentinde meydana gelen olayda, bebek arabası raylara devrilince kızlarını kurtarmak için raylara atlayan baba hayatını kaybetti. İkiz bebeklerinin hayatını kurtarmak için yaklaşan trenin önüne atlayan Anand Runwal, kızlarından birini kurtarmayı başardı.

Yerel yetkililer, Runwal'ın 2 yaşındaki kızlarını taşıyan bebek arabasının, çok kısa bir dalgınlık sonucu bırakılmasının ardından Sidney'deki Carlton istasyonunda raylara yuvarlandığını söyledi. 40 yaşındaki adam, kızlarını korumak için raylara atladı ve kızlarından birini yara almadan kurtardı. Kendisi ve diğer kızı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeni Güney Galler Polis Şefi Paul Dunstan, üçlünün trenin altında sıkışıp kaldığını ve acil servis ekipleri olay yerine ulaştığında "trenin altından ağlama sesleri geldiğini" ifade etti. Dunstan, "Hayatta kalan kız, trenin alt takımının kızın üzerinden geçebilmesi için yeterli alan olduğu için rayların arasında büyük ölçüde dokunulmamış halde bulundu" diye konuştu.

Şok geçiren 39 yaşındaki anne ve hayatta kalan kızı, yerel St. George Hastanesi'ne kaldırıldı ve her ikisinin de durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns, olayın yerel toplumu derinden yaraladığını ifade etti.

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