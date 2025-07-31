Ralli Yarışında Facia! Araç Seyircilerin Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar Var
Ekvador’da düzenlenen ralli yarışında dehşet dolu anlar yaşandı. Kontrolden çıkan araç seyircilerin arasına daldı. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
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Güney Amerika ülkesi Ekvador’da düzenlenen “Vuelta a la Republica” rallisi, büyük bir faciayla sonuçlandı. Ambato kentinde gerçekleştirilen yarışta, bir ralli aracı bitiş çizgisine metreler kala kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen kalabalığın arasına daldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
O anlar, yarış izlemeye gelen bazı seyircilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülere saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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