Putin’in Konutunun Yakınlarında İHA Düşürülmüştü! Moskova İddiasını Görüntülerle Duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 29 Aralık’ta düzenlenen saldırı girişimi sırasında düşürülen insansız hava araçlarından (İHA) birine ait görüntüleri paylaştı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 29 Aralık’ta düzenlenen saldırı girişimi sırasında düşürülen insansız hava araçlarından (İHA) birine ait görüntüleri paylaştı.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayarak, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık’a bağlayan gecede 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı" demişti.

LAVROV'DAN KRİTİK MESAJ

Rusya'nın, saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir" açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de belirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırı girişiminde bulunmadıklarını ifade etmişti.

Kremlin Açıklamıştı: ABD'den 'Putin’in Konutuna Saldırı' AçıklamasıKremlin Açıklamıştı: ABD'den 'Putin’in Konutuna Saldırı' AçıklamasıDünya
Putin'in Konutuna Saldırı Girişimi: Rusya'dan Ukrayna'ya Çok Net ÜltimatomPutin'in Konutuna Saldırı Girişimi: Rusya'dan Ukrayna'ya Çok Net ÜltimatomDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Vladimir Putin
Son Güncelleme:
Almanya'yı Şoke Eden 30 Milyon Euroluk Banka Soygunu! 3 Binden Fazla Kasayı Matkapla Kırdılar Şoke Eden 30 Milyon Euroluk Banka Soygunu!
Yeni Zelanda'da Coşkulu Karşılama: 2026'ya 'Merhaba' Yeni Zelanda'dan 2026'ya 'Merhaba'
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı? Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?
Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı: İşte Mehmet Akif Ersoy'un 3 Saatlik 'Etkin Pişmanlık' İfadesi Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var
Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi
Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife