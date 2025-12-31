Putin’in Konutunun Yakınlarında İHA Düşürülmüştü! Moskova İddiasını Görüntülerle Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 29 Aralık’ta düzenlenen saldırı girişimi sırasında düşürülen insansız hava araçlarından (İHA) birine ait görüntüleri paylaştı.



Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayarak, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık’a bağlayan gecede 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı" demişti.

LAVROV'DAN KRİTİK MESAJ

Rusya'nın, saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir" açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de belirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırı girişiminde bulunmadıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA