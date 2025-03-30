Putin'e Suikast mı? Dünya Bu Olayı Konuşuyor, Patladıktan Sonra Alev Aldı

Rusya lideri Putin'e ait bir limuzinde, başkent Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi karargahı yakınında patlama meydana geldi. Korkutan olayda ölen ya da yaralanan olmazken 'Putin'e suikast girişimi' iddiası dünya gündemine oturdu.

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Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi.

Başkent Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana gelen olayın hemen ardından limuzin alevlere teslim oldu. Aracın motorundan başlayan ve kısa sürede limuzininin iç kısmına yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı.

DİREKSİYONDA KİM VARDI?

Kremlin'in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

'PUTİN'E SUİKAST' İDDİASI

Son yıllarda, Putin’in güvenliğini artırmak için geniş çaplı önlemler alınmış, Putin’e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu. Putin, seyahat için düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken, geçmişte bu araçlardan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da aralarında bulunduğu birçok dünya liderine de hediye etmişti.

Dünyanın Gözü Moskova'daydı! Putin'den 'Ateşkes' AçıklamasıDünyanın Gözü Moskova'daydı! Putin'den 'Ateşkes' AçıklamasıDünya

Kaynak: İHA

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