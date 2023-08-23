Putin'e baş kaldırmıştı; Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğu özel uçak düştü

Rus yetkililere göre, Wagner grubunun Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı başarısız bir ayaklanma başlatan lideri Yevgeny Prigojin'i taşıdığı iddia edilen bir uçak Moskova'dan St. Petersburg'a giderken düştü.

Devlet haber ajansı RIA Novosti, Rusya Acil Durum Bakanlığı, üç mürettebat da dahil olmak üzere uçaktaki 10 kişinin tamamının kazada öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, yolcular arasında Prigojin adında bir kişinin de bulunduğunu belirtirken daha fazla ayrıntı vermedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere düştükten sonra alev aldığı görüldü.

Yevgeny Prigojin, Haziran ayında Putin'e baş kaldırarak isyan etmişti. 24 saati geçmeden bastırılan isyanda Belarus Devlet Başkanı Lukoşenko aracılığıyla ülkeden çıkarılmıştı.