Putin'den Trump'a Tarihi Güvence: 'Rusya'nın Avrupa'ya Yönelik Düşmanca Planı Yok'

ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin arasında gerçekleşen 1 saatlik dev telefon zirvesinden çarpıcı detaylar sızdı. Kremlin, Putin'in Avrupa'ya yönelik güvence verdiğini açıklarken; Trump'ın ise kendi başkanlık döneminde ABD-Rusya ilişkilerini sıfırdan yeniden kurmak istediğini Putin'e resmen ilettiğini bildirdi.

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Putin'den Trump'a Tarihi Güvence: 'Rusya'nın Avrupa'ya Yönelik Düşmanca Planı Yok'
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Kremlin, küresel siyasetin merkezine oturan 1 saatlik Trump-Putin görüşmesinin satır başlarını kamuoyuyla paylaştı. Oldukça "yapıcı ve açık" bir atmosferde geçtiği belirtilen tarihi temasta, ABD'li görevlilerin hem Moskova hem de Kiev'e gerçekleştirdiği kritik ziyaretlerin sonuçları en ince ayrıntısına kadar ele alındı.

İki lider, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin sadece bölgeye barış getirmeyeceğini, aynı zamanda donma noktasında olan ABD-Rusya ilişkilerinde yeniden bir canlanmaya yol açacağına ve küresel ölçekte etkileyici bir potansiyel açacağına inandıklarını karşılıklı olarak beyan etti.

TRUMP'TAN YENİ DÖNEMDE İLİŞKİLERİ DÜZELTME SÖZÜ

Görüşmenin en dikkat çekici kısımlarından birini ise Donald Trump'ın ikili ilişkilere yönelik yaklaşımı oluşturdu. Trump, kendi başkanlığı süresince ABD-Rusya ilişkilerinin en sağlıklı şekilde yeniden kurulmasını ve diplomatik kanalların tam kapasite çalışmasını arzuladığını bizzat Putin'e iletti.

AVRUPA'YA NET MESAJ: DÜŞMANCA PLANIMIZ YOK

Batı dünyasında ve NATO başkentlerinde uzun süredir tartışılan "Rusya, Ukrayna'dan sonra Avrupa'ya saldıracak mı?" korkusuna dair en net yanıt da bu zirvede verildi. Kremlin'in aktardığı bilgilere göre Rusya lideri Vladimir Putin, Trump'a çok net bir güvence verdi.

Putin, Rusya Federasyonu'nun Avrupa kıtasına yönelik hiçbir düşmanca planı, yayılmacı politikası veya askeri niyetinin kesinlikle bulunmadığını Trump'a açıkça ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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