Putin’den Tansiyonu Yükseltecek Sözler: 'Tüm Ukrayna Bizim!'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu vurgulayarak, "Tüm Ukrayna bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" ifadelerini kullandı.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" dedi.
Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidinin ise söylemde kalmasını dilediğini dile getirdi.
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Kaynak: AA
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