Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdıracak Hareket: Türkiye Ekonomisiyle Dalga Geçti, Rus Bürokratlar Kahkahaya Boğuldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Soru-cevap şeklinde düzenlenen etkinlikte Türk gazetecinin sorduğu 'enflasyon' sorusu gündem oldu. Suriye'de taraflar arasında yaşanan gerilimde Türkiye ve Rusya'nın farklı aktörleri desteklemesi nedeniyle artan gerilimin ardından Putin'in Türkiye ekonomisine yönelik iğneleyici ifadeleri dikkat çekti.

'TEBRİK ETMEK LAZIM'

Bir Türk gazetecinin Türkiye'deki enflasyonun yüzde 80 seviyesinden 50'lere düştüğünü ifade etmesi üzerine Putin, "%50’ye mi indi? Harika! Daha önce yüzde 80’lerdeydi, tebrik etmek lazım Türk ekonomi kurmaylarını…” yanıtını verdi.

Putin'in sözlerinin ardından salonda bulunan Rus ekonomi kurmaylarının gülüşleri sosyal medyada gündem oldu.