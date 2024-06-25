Putin’den ateşkes sinyali: Çatışmaları durdurabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yaptığı ateşkes teklifinin çatışmaları durdurabileceğini ancak Batı'nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını söyledi.

Putin’den ateşkes sinyali: Çatışmaları durdurabilir

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova'da başlayan 10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu katılımcılarına mesaj gönderdi.

Forumun son yıllarda önemli hale geldiğini kaydeden Putin, bu forumda, küresel ekonomi ve siyasetle ilgili güncel konuların ele alındığına işaret etti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'in önemine işaret eden Putin, bu yapının dünyada birçok ülkenin çıkarlarını temsil ettiğini söyledi. Putin, "BRICS, dikte ve zorlayıcı baskılardan bağımsız eşitlik ilkelerine dayalı adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşa edilmesi sürecinde öncülük ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"BATI, UKRAYNA İLE İLGİLİ TEKLİFİMİZE RASYONEL YAKLAŞMIYOR"

Mesajında Ukrayna krizine de değinen Putin, 14 Haziran'da "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönünde teklifte bulunduğunu anımsattı.

Putin, bu teklifin çatışmaları durdurabileceğini ancak Batı'nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını belirterek "Teklifimizin özüne bakmak istemeyen Batılı siyasetçilerin aksine, foruma katılanların bu konuya rasyonel bir şekilde yaklaşacaklarını, bu teklifin gerçekten çatışmaların durdurulmasını öngördüğünü ve meselenin siyasi diplomatik yollarla çözüm sürecine geçişini görebileceklerini umuyorum" ifadelerini kullandı.

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