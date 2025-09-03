Putin ve Şi Cinping Arasında İlginç Sohbet! Duyanlar KUla

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin’in başkenti Pekin’de görkemli bir İkinci Dünya Savaşı töreni düzenlendi. Geçit töreninde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arasında geçen sohbet mikrofondan duyuldu.

Liderler geçit töreninde birlikte yürürlerken, Putin'in Şi'ye biyoteknolojideki ilerlemelerin uzun ömürlülüğü artırabileceği ve ölümsüzlüğe giden yolu daha açabileceğini söylediği iddia edildi.

Şi’nin ise organ nakli ve uzun ömürle ilgili konuşurken gülmesi dikkat çekti.

Putin’in insan organlarının sürekli nakledilerek ölümsüz olabileceğini söylediği iddia edilirken, Şi Cinping’in ise insanın yaşadığımız yüzyılda 150 yaşına kadar yaşamasının beklendiğini söylediği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi