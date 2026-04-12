Putin ve Pezeşkiyan Arasında Kritik Temas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Orta Doğu’daki durumu görüştü. Putin görüşmede Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın kurulması için arabuluculuk çabalarına katkıda bulunmaya devam etme konusundaki istekliliğini vurguladı.

Putin ve Pezeşkiyan Arasında Kritik Temas
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Pezeşkiyan, Orta Doğu’daki son gelişmeleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

İslamabad'da dün (11 Nisan Cumartesi) yapılan İran-Amerika görüşmelerini değerlendiren Pezeşkiyan, Rusya'nın uluslararası platformlar da dahil olmak üzere, durumu yatıştırmayı amaçlayan ilkeli tutumuna duyduğu takdiri dile getirdi.

Pezeşkiyan İran halkına sağlanan insani yardım için de Rusya'ya teşekkür etti.

PUTİN ARABULUCULUK KONUSUNDA İSTEKLİ

Çatışmaya siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması ve Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın kurulması için arabuluculuk çabalarına katkıda bulunmaya devam etme konusundaki istekliliğini vurgulayan Putin de bu amaçla Rusya’nın bölgedeki tüm ortaklarıyla aktif temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

İkili işbirliğinin güncel konularının ele alındığı görüşmede, taraflar, iyi komşuluk ilişkilerini her şekilde daha da güçlendirme taahhütlerini yineledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Putin'i ve Rusya'daki tüm Ortodoks Hristiyanları Paskalya Bayramı vesilesiyle tebrik etti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Müzakereler Çöktükten Sonra Trump'tan İlk Açıklama: İran Hürmüz Sözünü Tutmadı, Abluka Başlayacak 'İran Sözünü Tutmadı, Hürmüz'de Abluka Başlayacak'
Müzakereler Başarısız Oldu, İsrail'dan İran'a Saldırı Sinyali Geldi: Savaşa Geri Döneceğiz ve Hedeflerimize Ulaşacağız Müzakereler Başarısız Oldu, İsrail'dan İran'a Saldırı Sinyali Geldi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... 17 Kişi Adli Tıp’ta Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... 17 Kişi Adli Tıp’ta
İşçi Servisi Şarampole Devrildi: 2 Can Kaybı, 10 Yaralı İşçi Servisi Şarampole Devrildi
Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi ABD Abluka İçin Saat Verdi
Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Belli Oldu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman... Ünlülerin Test Sonuçları Belli Oldu
Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha! İstanbul'da Mekanlara Polis Baskını: Gözaltındaki 17 İsim Belli Oldu Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha