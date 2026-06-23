Putin, İstanbul'daki Müzakereleri Temel Aldı: 'Ukrayna'yla Barışa Hazırız'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yla 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmeleri temel alan barış müzakerelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

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Putin, İstanbul'daki Müzakereleri Temel Aldı: 'Ukrayna'yla Barışa Hazırız'
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla barış müzakerelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Moskova’da hükümet yetkilileriyle düzenlenen toplantıda konuşan Putin, 2022 yılında Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen İstanbul görüşmelerini işaret etti.

Putin, "Ukrayna'yla, İstanbul görüşmeleri temelinde barış görüşmelerine hazırız" ifadelerini kullandı. Moskova'nın diplomatik çözüme açık olduğunu savunan Putin, yeni bir sürecin bu kararlar üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Putin, saldırıların Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişini durduramayacağının altını çizerek Rusya'nın barışçıl müzakerelere açık kalmaya devam ettiğini vurguladı.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ

Mart 2022’de Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakereleri, savaşın ilk döneminde tarafları diplomatik bir zeminde bir araya getiren en önemli girişimlerden biriydi; görüşmelerde Ukrayna’nın tarafsızlık statüsü, güvenlik garantileri ve askeri yapılanması gibi hassas konular masaya yatırılırken, insani boyut açısından da esir takası konusunda taraflar arasında bir mutabakata varılmıştı.

Ancak, sahadaki gelişmelerin ve özellikle Buça’dan gelen haberlerin ardından karşılıklı güvenin tamamen sarsılması sonucu İstanbul Süreci ne yazık ki nihai bir barış anlaşmasına evrilemedi ve diplomatik kanallar kısa süre içinde tıkanarak yerini yeniden yoğun çatışmalara bıraktı.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin Rusya - Ukrayna savaşı
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