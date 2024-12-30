Putin İmzaladı: Anadolu Efes'in Rusya'daki Şirketine Kayyım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, AB InBev Efes’in varlıkları geçici bir süre “GK Vmeste” adlı şirketler grubu tarafından yönetilecek. Rusya’nın en büyük bira üreticileri arasında bulunan AB InBev Efes’in ortakları arasında Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev şirketleri bulunuyor.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Putin’in imzaladığı kararnamenin ardından Anadolu Efes’in hisseleri yüzde 10, Belçikalı ortağı AB InBev’in hisseleri yüzde 1,5 oranında düştü. Ekim ayında Anadolu Efes ile Belçikalı AB InBev şirketi, Rusya ve Ukrayna’daki işlerinin ayrılması konusunda anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında Anadolu Efes Rusya’daki ortaklığın tek sahibi olacak, Belçikalı şirketse Ukrayna’daki işletmenin sahibi olacaktı.

Bloomberg’e göre satış işlemlerinin tamamlanması için resmi onay gerekiyordu ve Ağustos ayında yerel medya bu onayların askıya alındığını, satışın bloke edildiğini duyurmuştu.

Bloomberg, Putin'in bu kararnameyle dünyanın en büyük bira üreticisi konumundaki Belçikalı AB InBev'in ülkeden çıkmasını engellediği yorumunu yaptı. Rusya daha önce de Fransız yoğurt üreticisi Danone ve Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg’in Rusya’daki iştiraklerine geçici kayyım atamıştı.

EFES İÇİN RUSYA ÖNEMLİ BİR PAZAR

Rusya, Efes grubu için çok önemli bir pazar. 2023 faaliyet raporuna göre Efes, Rusya'da yüzde 29 pazar payıyla liderdi. Şirket, Rusya'da, Türkiye'dekinin dört katı civarında bira üretim kapasitesine sahip. Şirketin gelirlerinde de Rusya pazarı yüzde 20 civarında paya sahip. Ancak Rus hükümetinin attığı adımın somut olarak ne anlama geleceğine dair ayrıntılar hâlâ net değil.