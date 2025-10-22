Putin ile Zirve Rötar Yedi, Budapeşte Buluşması Askıya Alındı: Trump Resti Çekti

ABD Başkanı Trump, Putin’le Budapeşte’de yapılması planlanan zirvenin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini açıkladı. “Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum” diyen Trump, sürecin askıya alındığını ifade etti. Kremlin ise yaptığı açıklamada, hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Budapeşte’de gerçekleşmesi beklenen görüşmesi şimdilik ertelendi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, iki lider arasında yakın gelecekte bir zirve planlanmıyor.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Trump ile Putin arasında kısa vadede herhangi bir buluşma düşünülmediğini ifade etti. Açıklamada, “Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Trump'tan zirvenin ertelenmesine ilişkin açıklama geldi

TRUMP: BOŞA VAKİT HARCAMAK İSTEMİYORUM

Trump, ertelenen zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede, görüşmeye şimdilik gerek olmadığını belirtti. “Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum” diyen Trump, Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmenin iptal edilip edilmediği yönündeki sorulara da net yanıt vermedi.

Trump, görüşmenin tamamen iptal edilmediğine işaret ederek, “Henüz bir karar vermedik” dedi. Zirvenin geleceğine dair muğlak bir tablo çizen ABD Başkanı, “Ben bir şey söylemedim. Öyle olacağını söylemedim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki 2 gün içinde ne yapacağımız konusunda size bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair umutlu mesajlar vererek, halen bir ateşkesin mümkün olduğuna inandığını belirtti.

KREMLİN: ZİRVE HAZIRLIKLARI ZAMAN ALIYOR

Washington’dan gelen açıklamaların ardından Kremlin’den de konuya dair açıklama geldi. Rusya kanadı, sürecin tamamen sona ermediğini ve görüşmenin hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, “Kimse zaman kaybetmek istemiyor. Zirvenin hazırlıkları zaman alıyor” denildi.

‘ZİRVE İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Budapeşte’de yapılması planlanan zirveye ilişkin iyimser açıklamalarda bulundu. Zirvenin ertelenmesine rağmen hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Orban, "(Macaristan Dışişleri Bakanı Peter) Szijjarto Washington'da. Barış zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Tarih henüz belirsiz. Zamanı geldiğinde, zirveyi gerçekleştireceğiz" dedi.

SON YÜZ YÜZE GÖRÜŞME ALASKA’DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Trump ile Putin, son olarak iki ay önce Alaska’da üç saat süren tarihi bir zirvede bir araya gelmişti. Bu zirvede taraflar herhangi bir anlaşmaya varamamış olsa da, her iki lider de görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtmişti. Trump, bu görüşmeden sonra hem Kiev’e hem de Moskova’ya “savaşı derhal durdurmaları” çağrısında bulunmuştu.

