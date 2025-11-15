Putin ile Netanyahu Arasında Kritik Ortadoğu Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’deki ateşkes süreci başta olmak üzere Ortadoğu'ya ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Putin ile Netanyahu Arasında Kritik Ortadoğu Görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu’daki gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre görüşmenin ana gündemi Gazze Şeridi’ndeki ateşkes süreci ve İran’ın nükleer programı oldu.

SURİYE DE KONUŞULDU

İki lider, Gazze’de ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin son durumu değerlendirirken, İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik bölgesel endişeleri de masaya yatırdı. Putin ve Netanyahu ayrıca Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin detaylarına ilişkin ek bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

