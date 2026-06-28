Putin Duyurdu: Akaryakıtta 'Tam Yasak' Seçeneği Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akaryakıt piyasasındaki duruma ilişkin Rus yetkililer ve önde gelen enerji şirketlerinin yöneticileriyle Moskova'da düzenlenen toplantının açılışında açıklamalarda bulundu. Putin, ülke içindeki akaryakıt dengesini korumak amacıyla dizel yakıt ihracatına yönelik tam bir yasak getirme olasılığını tartıştıklarını açıkladı.

'STOKLAR DÜŞÜŞTE'

Putin, "Daha önce oluşturulan yakıt stokları iç piyasaya sunuldu ancak stokları kullanmaya başlamamıza rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var, ihtiyaç duyulan benzin türü her zaman bulunamıyor" dedi. Putin, Rusya'daki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, bunun 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 4 daha düşük olduğunu kaydetti.

SALDIRILARA DİKKAT ÇEKTİ

Bu açıklama, halihazırda hassas olan küresel petrol piyasalarında tedarik endişelerini zirveye taşıdı. İç piyasadaki akaryakıt durumunu birkaç gün önce hükümet üyeleriyle ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade eden Putin, "Altyapı tesislerine yönelik terör saldırılarının etkisi en aza indirilmelidir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken, tarım sektöründe ve yaz sezonunda artan talebin de etkisiyle Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirildi.

Kaynak: AA