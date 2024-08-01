Putin, Ankara'dan Dönen Rus Rehineleri Havaalanında Karşıladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla Moskova’ya dönen kişileri havalimanında karşıladı.

Putin, Ankara'dan Dönen Rus Rehineleri Havaalanında Karşıladı

Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla Rusya’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

Rusya’ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi.

Putin, Ankara'dan Dönen Rus Rehineleri Havaalanında Karşıladı - Resim : 1

Putin’e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti.

Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Kaynak: AA

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