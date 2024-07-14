Prof. Dr. Arıboğan Dünya Gündemini Sarsan Suikast Girişimini Değerlendirdi: Sadece Trump'ı Değil, Biden'ı da...

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken uğradığı silahlı saldırıda sağ kulağından yaralandı. Trump saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, ABD tarihinde başkanlara suikast geleneği olduğuna değindi. Arıboğan, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin ise “Kanımca sadece Trump’ı değil, Biden’ı da sepete koyacak bir temizlik planlanmış. Trump’tan legal siyasi mekanizmalarla kurtulmak mümkün değil. Adam kazanacak” dedi.

Arıboğan’ın Trump suikastine ilişkin yazısı şu şekilde:

'ABD tarihinde başkanlara suikast geleneği var. Daha önce Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley ve John F. Kennedy bu girişimlerde hayatını kaybedenlerden. Bu girişim ise başarısızlar hanesine yazılacak ve sonrasında filmlere konu olacak türden. ABD’nin eski başkanı ve yeni başkan adayı, bir seçim kampanyası sırasında vurulmuş durumda. ABD siyaseti çok sallanacak o açık.

Trump’a yönelik suikast ABD siyasi tarihinde 2016’dan bu yana devam eden ciddi bir sıkışmışlığı da ortaya koyuyor. Cambridge Analytica skandalı, Capitol Hill baskını, yargılamalar, ceza almalar, siyasilere bağlanan Epstein vakası türü seks skandalları vs. ilk aklıma gelenler.

Trump, “tekil bir şahsiyet “olarak (burası önemli; zira selektif terör eylemlerinde kişinin öldürülmesinin ya geniş kitleye bir mesaj vermesi ve bir tepki için tetiklemesi gerekir, ya da kişinin yok edilmesi elzem hale gelmiştir; öldüren siyasi taraf bunun bedelini / misillemesini ödemeye hazırdır. ) Trump, tek başına ABD’nin, hatta “muzaffer Batı”algısının tüm makyajını silip atmayı başaran bir figür. Demokrasinin kalesinin de çoktan düştüğünü sıkça ilan ediyor. Demokrasiden çok, ABD’yi savunalım söylemini kullanıyor.

'ÖLDÜRMEK KASTIYLA VURULMUŞ'

Bu suikast hakkında biz de biraz fikir yürütelim;

1- Suikast, duruma bakıldığında bizdeki standart komplo teorilerine uymayan, Trump kendi kendini vurdurttu türü yaklaşımları boşa çıkaran gerçek bir öldürme girişimi. Baş bölgesinden ve öldürmek kastıyla, profesyonelce vurulmuş. Kurşun yüzünü sıyırarak kulağının üst bölgesini kopartmış. Net bir ölüm vuruşu.

2- Saldırgan kesinlikle sıradan bir çatlak falan değil. Ekip var. Tüm istihbarat birimlerini aşarak tek başına bir güvenlik açığını yaratmak ya da olanı bulmak bir amatör için imkansız. Sokakta yürürken saldıran eli bıçaklı bir hasta yok ortada. Saldırganın hemen öldürülmesi eylemcinin profesyonel olduğunun ve aynı zamanda sistemli bir girişimin parçası olduğunun göstergesi olarak alınabilir. Suikastçı eğer henüz ateş ederken değil, saldırının hemen sonrasında başından vurulduysa, vuranın onun konuşmasını engellemek amacında olduğunu bile söyleyebiliriz.

3) Eylem bir intihar misyonuna benziyor çünkü girişi bulmuş olsalar da sanki pek kaçış alanı yok gibi. Ya yakalanacak ya da ölecek bir yerden ateş ediyor. Yakalanmasına izin vermemişler belli ki. Eylemci ise muhtemelen ekibine çok güveniyor ve oradan çıkartılabileceği inancında. (Tetikçiler filmlerdeki gibi fazla akıllı olmaz genelde, beyinleri değil elleri hassas olur).

'TRUMP ÖLSE BİDEN YOLUNA DEVAM EDEMEZ'

4) Kanımca sadece Trump’ı değil, Biden’ı da sepete koyacak bir temizlik planlanmış. Trump’tan legal siyasi mekanizmalarla kurtulmak mümkün değil. Adam kazanacak. Trump ölseydi Biden yoluna hiçbir şey yokmuş gibi devam edemez, o sorumluluk ve siyasi yükle çekilmek durumunda kalırdı. İkisinden de kurtulup yeni bir sayfa açmak istenmiş belli ki. Establishment kararı gibi duruyor. Haksız da değiller.

5) NATO zirvesi, örgütün lideri ABD’nin başkanı ve yeniden başkan adayı Biden’ın skandallarıyla trollendi. Örgütle dalga geçilir hale geldi. ABD başkanı salt ABD başkanı değildir unutmamak lazım. Olayın uzanımı sandığımızdan daha derin olabilir. “En derin devlet” genelde devlet sınırlarından taşar.'