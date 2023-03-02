Prenses Diana'nın nadir pozları açık artırmaya çıkıyor

Trajik bir şekilde hayatını kaybeden Prenses Diana'ya ait kişisel eşyalar satılmaya devam ediyor. Prenses Diana ile o dönem veliaht prens olan Charles'ın bugüne kadar görülmeyen bir dizi fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor.

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Prenses Diana'nın nadir pozları açık artırmaya çıkıyor - Resim: 1

1997 yılında Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trajik kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, ölümünün üzerinden onca yıl geçmesine rağmen adından söz ettiriyor.

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Prenses Diana'nın nadir pozları açık artırmaya çıkıyor - Resim: 2

İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Diana'nın 1982 tarihinde eşi Charles, 3 aylık oğlu William ile mutlu günlerinde çekilen fotoğraflar satışa çıkıyor.

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Prenses Diana'nın nadir pozları açık artırmaya çıkıyor - Resim: 3

British Airways'te görevli olan iş insanı Baron King'in, Balmoral'a yaptığı ziyaret sırasında çektiği 22 fotoğraftan oluşan bu seri, Willingham Müzayede adlı şirket tarafından önümüzdeki günlerde açık artırmaya çıkarılacak.

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Prenses Diana'nın nadir pozları açık artırmaya çıkıyor - Resim: 4

Özellikle Diana'nın bugüne kadar bilinmeyen görüntülerini içermesi nedeniyle değer kazanan fotoğrafların, on binlerce sterline satılması bekleniyor.

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