Prenses Diana'nın nadir pozları açık artırmaya çıkıyor
Trajik bir şekilde hayatını kaybeden Prenses Diana'ya ait kişisel eşyalar satılmaya devam ediyor. Prenses Diana ile o dönem veliaht prens olan Charles'ın bugüne kadar görülmeyen bir dizi fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor.
1997 yılında Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trajik kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, ölümünün üzerinden onca yıl geçmesine rağmen adından söz ettiriyor.
İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Diana'nın 1982 tarihinde eşi Charles, 3 aylık oğlu William ile mutlu günlerinde çekilen fotoğraflar satışa çıkıyor.
British Airways'te görevli olan iş insanı Baron King'in, Balmoral'a yaptığı ziyaret sırasında çektiği 22 fotoğraftan oluşan bu seri, Willingham Müzayede adlı şirket tarafından önümüzdeki günlerde açık artırmaya çıkarılacak.
Özellikle Diana'nın bugüne kadar bilinmeyen görüntülerini içermesi nedeniyle değer kazanan fotoğrafların, on binlerce sterline satılması bekleniyor.