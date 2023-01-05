Prens Harry: William, Meghan'a 'ömür törpüsü' dedi ve beni dövdü

Oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry otobiyografi kitabı Spare'de abisi Galler Prensi William'ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığından bahsetti.

The Guardian'da yer alan habere göre Prens Harry'nin Spare kitabından bir kesit paylaşıldı. Buna göre,2019 yılında Londra’daki evinde William’ın Meghan hakkında, “zor”, “kaba” ve “ömür törpüsü” dediğini ve kısa bir süre sonra ikisi arasındaki tartışmanın büyüdüğünü söyledi.

Kitapta Harry, “William beni yakamdan tuttu, o sırada kolyem koptu ve beni yere devirdi” ifadelerini kullandı.

Olaydan bir süre sonra William’ın yanına gelerek “Bunu Meghan’a anlatma” dediğini söyleyen Harry, “Yani beni dövdüğünü mü” diye sorduğunu aktardı. William ise, “Harold ben seni dövmedim” diyerek uzaklaşmış.

Harry, bu olayı Meghan’ı anlatmadan önce terapistini çağırdığını kitapta belirtirken içini terapistine döktükten sonra Meghan’a olayı anlattığını dile getirdi.