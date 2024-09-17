Portekiz'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 4 Oldu

Portekiz hükümeti, Porto kentinin güneyindeki Aveiro bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde farklı noktalarda devam eden orman yangınlarına karşı 15 Eylül'de açıkladığı alarm durumunu 19 Eylül gece yarısına kadar uzattı.

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu ile yerel yönetim yetkililerinden basına verilen bilgilerde, ülke genelinde 107 noktada yangınların aktif olduğu, çok zor bir durumla mücadele edildiği belirtildi.

Yangından dolayı dün 3 olan ölü sayısının 4'e çıktığı, yaralanan 40 kişiden 33'ünün de itfaiyeci olduğu açıklandı.

Gönüllülerle birlikte 3 binden fazla kişinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı, karadan 880 araç ve havadan 19 uçağın destek verdiği duyuruldu.

Portekiz'in AB'den yardım çağrısı sonrasında İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan bu ülkeye yangın söndürme uçakları göndermişti.

Kaynak: AA