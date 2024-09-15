Polonya'yı Boris Kasırgası Vurdu: Doğal Afet Durumu İlan Edildi

Polonya'nın güneyini Boris Kasırgası vurdu. Kasırga sonucu meydana gelen sel ve su baskınları sonrası doğal afet durumu ilan edildi.

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Polonya'yı Boris Kasırgası Vurdu: Doğal Afet Durumu İlan Edildi

Polonya, Boris Kasırgası'yla mücadele ediyor. Başbakan Donald Tusk, ülkenin güneyi ile güneybatısını vuran Boris Kasırgası nedeniyle doğal afet durumu ilan etti. Başbakan Tusk, doğal afetlerin muhtemel lası sonuçlarının önlenmesi, doğal afetlerin yol açtığı yıkım ve zararların tanzim edilmesi veya ortadan kaldırılması sebebiyle doğal afet durumu ilan ettiğini duyurdu. Tusk ayrıca, kasırganın yol açtığı zararı gidermek için Avrupa Birliği'nden (AB) mali yardım isteyeceklerini bildirdi.

Polonya'yı Boris Kasırgası Vurdu: Doğal Afet Durumu İlan Edildi - Resim : 1

"Doğal afet durumuna" göre en fazla 30 gün süreyle sel ve su baskınlarının etkili olduğu yerlerde kişisel hak ve özgürlüklerde kısıtlamaya gidilebiliyor.

Polonya'yı Boris Kasırgası Vurdu: Doğal Afet Durumu İlan Edildi - Resim : 2

SELLERDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Polonya'nın güneyinde dünden bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda nehir taşmış, Stronie Slaskie, Klodzka, Glucholazy, Ladek Zdroj, Bielsko Biala dahil olmak üzere onlarca yerleşim yeri sular altında kalmıştı. Stronie Slaskie'deki barajın duvarı, Glucholazy kasabasında ise bir köprü yıkılmıştı. Klodzko ve Bielsko Biala kentlerinde 2 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Polonya'yı Boris Kasırgası Vurdu: Doğal Afet Durumu İlan Edildi - Resim : 3

Kaynak: İHA

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