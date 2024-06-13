Polonya'dan Belarus'a 'hareket' kısıtlaması: Sınırda güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor

Polonya, artan göç baskısı ve güvenlik gerekçesiyle Belarus sınırının bazı bölümlerinde hareket kısıtlaması uygulamaya başladı.

Polonya hükümeti, Belarus sınırının bazı bölümlerine hareket kısıtlaması getiren uygulamanın bugün yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yaklaşık 400 kilometrelik Polonya-Belarus sınırının 60 kilometrelik kısmını etkileyen ve 90 gün boyunca yürürlükte kalması planlanan uygulama kapsamında, izni bulunmayan kişilerin bazı yerlerde 200 metre, bazı yerlerde ise 2 kilometreye kadar sınıra yaklaşmasına izin verilmeyecek.

Ancak bölge sakinleri, bölgede çalışan ya da eğitim gören kişiler sınır bölgelerine erişim sağlayabilecek.

Mayıs sonunda Belarus sınırında görev yapan Polonyalı bir asker, bir göçmen tarafından bıçaklanmış, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Polonya yönetimi, Belarus sınırının güvenliği için önlem alacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA