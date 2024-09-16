Polonya'da Kasırga Alarmı! Doğal Afet Durumu İlan Edildi

Polonya, Boris Kasırgası'yla mücadele ediyor. Ülkenin güneyinde sel ve su baskınlarına yol açan kasırga nedeniyle doğal afet durumu ilan edildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin güneyi ile güneybatısını vuran Boris Kasırgası nedeniyle doğal afet durumu ilan etti. Doğal afet durumuna göre en fazla 30 gün süreyle sel ve su baskınlarının etkili olduğu yerlerde kişisel hak ve özgürlüklerde kısıtlamaya gidilebiliyor. Ayrıca Tusk Avrupa Birliği'nden (AB) mali yardım isteyeceklerini bildirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polonya'nın güneyinde dünden bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda nehir taşmış, onlarca yerleşim yeri sular altında kalmıştı. Stronie Slaskie'deki barajın duvarı, Glucholazy kasabasında ise bir köprü yıkılmıştı. Klodzko ve Bielsko Biala kentlerinde 2 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.