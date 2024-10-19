Polonya'da 21 Aracın Karıştığı Kazada 4 Ölü 15 Yaralı

Polonya'nın kuzeyinde bulunan Gdansk şehri yakınlarındaki S7 ekspres yolunda gece yarısı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle yolun daraltılmış kısmında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

21 aracın karıştığı kazada ekiplerin sıkışan kişileri kurtarma çalışmaları saatler sürerken, bazı araçlar ise tamamen yandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu yaralı 15 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polis ilk belirlemelere göre kazaya yol açtığı belirtilen 37 yaşındaki bir kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Alkol ve uyuşturucu testi yapılan sürücünün bugün savcılığa çıkarılacağı belirtildi. Kaza nedeniyle S7 ekspres yolu Borkowo mevkii 10 saatten fazla süreyle trafiğe kapatıldı.





Kaynak: İHA