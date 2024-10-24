Plajdan Dönen Kişileri Silahlarla Taradılar! 5 Ölü

Güney Afrika'da plajdan evine dönenleri taşıyan araçlara silahlı saldırı düzenlendi. Çetelerle bağlantılı olduğu değerlendiren saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Plajdan Dönen Kişileri Silahlarla Taradılar! 5 Ölü

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, Cape Town şehrine 40 kilometre mesafedeki Atlantis kasabasında, çete bağlantılı olduğu değerlendirilen silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Plajdan evlerine dönmekte olan mağdurları taşıyan 3 araca, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateş açıldı" ifadeleri kullanıldı.

Plajdan Dönen Kişileri Silahlarla Taradılar! 5 Ölü - Resim : 1

Ayrıca açıklamada, "çete bağlantılı olduğuna değerlendirilen" saldırının faillerinin yakalanmasına ilişkin operasyonların sürdüğü bildirildi.

Dünya genelinde suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkeler arasında yer alan Güney Afrika'da geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayete kurban gitmişti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Duş Lifini Zamanında Değiştirmeyen Yandı: Büyük Riski Var Duş Lifini Zamanında Değiştirmeyen Yandı: Büyük Riski Var
Kuzey Kore, Güney'in Merkezini 12'den Vurdu! Kuzey Kore, Güney'in Merkezini 12'den Vurdu!
Bu Yöntemle Yaptığınız Kavurma Lokum Gibi Olup Ağızda Dağılacak Bu Yöntemle Yaptığınız Kavurma Lokum Gibi Olup Ağızda Dağılacak
Gazze'de Son 24 Saatte 55 Filistinli Daha Öldü, Can Kaybı 43 Bine Dayandı Gazze'de Can Kaybı 43 Bine Dayandı