Pilotu Bayılan Uçak Acil İniş Yaptı

Polonya’da yerel saatle 07.00'de, Varşova-Larnaka seferini yapan Wizzair’e ait 225 yolcunun bulunduğu uçak, pilotun bayılmasının ardından Varşova Chopin Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Pilotu Bayılan Uçak Acil İniş Yaptı

Polonya'nın başkenti Varşova’dan Larnaka'ya gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı’ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta pilot baygınlık geçirdi. Wizzair firmasına bağlı 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun bayılmasının ardından diğer pilot durumu derhal kuleye bildirirken, uçağın acil olarak Varşova’ya dönmesine karar verildi.

Yerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştiren yolcu uçağının bayılan pilotu sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcular, başka bir uçakla Larnaka’ya gönderilecek.

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Kaynak: İHA

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