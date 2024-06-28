Peru'da 7 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'nun en kalabalık ikinci kenti Arequipa dışında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel yetkililer, kıyıya yakın bir bölgede yaşandığı ifade edilen depremde can kaybı ya da yaralanma bilgisi gelmediğini bildirdi. Peru hükümeti de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'hasarın tespit edilebilmesi ve alınacak eylemlere karar verilebilmesi için' durumu izlediklerini ifade etti.

ABD UYARI MERKEZİ: TSUNAMİ TEHDİDİ YOK

Reuters haber ajansının aktardığına göre, konuya ilişkin açıklama yapan ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından herhangi bir tsunami tehdidi olmadığını ancak Peru kıyılarının bazı bölgelerinde gelgit seviyesinin 1 ila 3 metre üzerinde dalgaların tespit edildiğini bildirdi. Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen da Arequipa kıyılarındaki tsunami uyarısının kaldırıldığı bilgisini verdi. Yerel Arequipa hükümetinin danışmanlarından Carlos Zanabria, yerel RPP radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, bazı ilçelerde deprem sebebiyle maddi hasar meydana geldiğini, bazı kişilerin korkuyla evlerinden çıktığını ancak can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Yauca Belediye Başkanı Flavio Aranguren de aynı radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, ilçedeki bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını belirtti. Burada da can kaybı olmadığı aktarıldı.