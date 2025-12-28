Peru’da 6 Büyüklüğünde Deprem

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre,i Peru’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Peru’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. GFZ, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünü, Peru’nun kuzey sahili açıkları olarak duyurdu.

Ülkenin kıyı kesimleri için tsunami uyarısında bulunmayan yetkililer, depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: DHA

