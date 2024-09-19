Peru İki Aydır Felaketi Yaşıyor! Üç Bölgede OHAL İlan Edildi

Temmuzdan bu yana orman yangınlarının pençesinde olan Peru'da bugüne kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 3 bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Peru İki Aydır Felaketi Yaşıyor! Üç Bölgede OHAL İlan Edildi

Güney Amerika ülkesi Peru'da San Martin, Ucayali ve Amazonas bölgelerinde temmuzdan bu yana orman yangınları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, bu bölgelerde olağanüstü hal edildiğini açıkladı. San Martin, Ucayali ve Amazonas'ta 230'dan fazla orman yangınının çıktığını kaydeden Boluarte, bunlardan yaklaşık yüzde 80'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Boluarte, yangınların büyük çoğunluğun insan faaliyetleri sonucu çıktığına dikkati çekerek çiftçilerden anız yakmayı bırakmalarını istedi.

NE OLMUŞTU?

Peru Sivil Savunma yetkililerine göre, temmuzdan bu yana yangınlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı, 5 bin hektardan fazla alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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