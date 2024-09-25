Pentagon'dan İsrail Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, İsrail’in yakın zamanda Lübnan’a yönelik bir kara harekatı düzenlemesinin beklenmediğini ifade etti.

Pentagon'dan İsrail Açıklaması

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları 23 Eylül’den bu yana devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, İsrail’in yakın zamanda Lübnan’a yönelik bir kara harekatı düzenlemesinin beklenmediğini ifade etti.
Singh, yaptığı açıklamada, “Bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek herhangi bir adım atılmasını kesinlikle istemiyoruz. Diplomatik ve topyekün bir savaşı önleyecek bir çözüm görmek istiyoruz” dedi.
Singh, ayrıca ABD’nin Lübnan'a yönelik saldırılarında İsrail'e istihbarat desteği sağlamadığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırındaki birliklere, Lübnan'a devam eden hava saldırılarının birliklerin muhtemel kara harekatına zemin hazırlamak için olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İHA

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