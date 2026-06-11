Pentagon'da 'Kimyasal Alarm': Giriş Çıkışlar Kapatıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında tespit edilen "hava kalitesi sorunu" nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı. Olası bir kimyasal sızıntı ya da saldırı riskine karşılık olarak bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Pentagon'da 'Kimyasal Alarm': Giriş Çıkışlar Kapatıldı
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Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bina içindeki sistemlerin bir hava kalitesi sorunu tespit ettiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA KAT KAPATILDI

Durumun ciddiyeti tam olarak anlaşılana kadar ihtiyati tedbirlerin devreye sokulduğunu belirten sözcü, bakanlığın standart koruma protokollerini uyguladığını ifade etti.

Bu kapsamda, olaydan etkilenen bölgeler için "bulunduğun yeri koru" emri verilirken, müdahale ekiplerinin bina sakinlerine destek olmak üzere hazır bekletildiği bildirildi.

BELİRLİ NOKTALAR GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, devasa Pentagon kompleksinin ikinci ve beşinci katları arasındaki belirli koridorlar tamamen giriş çıkışa kapatıldı.

Bina içindeki güvenlik görevlilerinin gaz maskeleri ve tam teçhizatlı kimyasal koruyucu giysilerle önlem aldığı aktarıldı.

Pentagon Koruma Teşkilatı bünyesindeki tehlikeli madde müdahale ekibi, Arlington Bölgesi İtfaiye Departmanı'nın da desteğiyle olaya müdahale etmeyi sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla bina içinde bir tehlikeli madde operasyonu yürüttüklerini teyit etti.

TESTLER BİR-İKİ SAAT SÜRECEK'

CNN’e bilgi veren iki kaynak, testlerin bir ila iki saat sürebileceğini, bu süre zarfında binadaki polislerin gaz maskesi ve tam kimyasal koruyucu ekipman giydiklerini belirtti.

Görgü tanıkları, birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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