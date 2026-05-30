Pentagon'da 9 Saatlik Kritik Zirve: İsrail'in 'Normalleşme' Talebine Lübnan'dan Ret

Orta Doğu'da kırılgan ateşkes sürecinin geleceğini belirleyecek olan İsrail-Lübnan müzakerelerinde 4. tur Washington'da gerçekleşti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında bir araya gelen iki ülkenin askeri heyetleri, haritaların ve istihbarat raporlarının masaya yatırıldığı 9 saati aşkın bir toplantı gerçekleştirdi.

DRONLAR VE HARİTALAR GÜNDEMDE

Gece geç saatlerde sona eren gizli zirvenin detayları Lübnan basınına sızdı. Edinilen bilgilere göre İsrail heyeti, Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü askeri noktaların haritalarını ve istihbarat belgelerini masaya koydu.

Tel Aviv yönetimi, özellikle Hizbullah'ın son dönemde etkinliğini artıran insansız hava araçlarını (dron) doğrudan tehdit olarak nitelendirerek askeri baskı kurmaya çalıştı.

'NORMALLEŞME' TALEBİNE LÜBNAN'DAN REST

Toplantının en kritik kırılma noktası ise İsrail'in iki ülke arasında "güvenlik odaklı bir normalleşme" talep etmesi oldu. Lübnan askeri heyeti, sınır güvenliğinin ötesine geçen bu hamleyi anında reddetti. Lübnan tarafı, normalleşme adımının askeri bir konu olmadığını, doğrudan hükümet düzeyinde alınması gereken "siyasi bir karar" olduğunu vurgulayarak kapıyı kapattı.

SIRADA NE VAR?

Washington’daki askeri müzakerelerin ardından gözler Lübnan’ın Washington Büyükelçiliği’ne çevrildi. Lübnan heyeti, Pentagon'daki çetin pazarlığın ardından bugün büyükelçilik binasında durum değerlendirmesi yapmak üzere acil bir toplantı gerçekleştirecek.

ATEŞKES SADECE KAĞIT ÜZERINDE

Pentagon'daki diplomatik savaşa rağmen sahada silahlar susmuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda uzatılan ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha yürürlükte kalması kararlaştırılan ateşkese rağmen sınır hattı yangın yeri.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde ev yıkımlarına ve nokta atışı hava saldırılarına devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs'ta orduya saldırıları daha da artırma talimatı vermişti. Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek sınır bölgesindeki İsrail birliklerini hedef almayı sürdürüyor. Mart ayında başlayan yoğun bombardımanlar nedeniyle Lübnan'da yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda.

Kaynak: AA