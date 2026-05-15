Pasifik'te Hareketlilik: Japonya'da 6,7'lik Şiddetli Deprem

Deprem kuşağındaki en aktif ülkelerden biri olan Japonya, kuzeydoğu bölgesinden gelen şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldı. Ofunato kenti yakınlarında meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

62,9 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan sismik verilere göre, deprem yer kabuğunun 62,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin hemen ardından ekipler bölgede tarama faaliyeti başlattı. Yapılan ilk incelemeler ve saha raporları doğrultusunda, sarsıntı kaynaklı herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da ciddi mal kaybı bildirilmedi.

Pasifik kıyısındaki sarsıntının ardından deniz seviyesinde ani bir değişim gözlenmediği için yetkili kurumlar tarafından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA