Paris'in Kalbindeki 88 Milyon Euroluk Vurgun Kamerada! İşte Louvre Müzesi Soygunu

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen 88 milyon euroluk mücevher soygununa ilişkin soyguncuların mücevherleri çaldığı ve kaçma anları ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, üzerinde görevli yeleği bulunan bir kişinin müzedeki içinde eserlerin ve mücevherlerin bulunduğu camlı bölmeye oldukça yakın olduğu anlaşılıyor. Güvenlik görevlilerince kaydedilen bir diğer görüntüde ise, yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen hızlı bir şekilde inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüntülendi.

Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.

Louvre Müzesi

NE OLMUŞTU?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç

Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

TAM 88 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Paris Savcısı Laure Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktarmıştı. Beccuau, soygunla 4 kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söylemişti.

'BÜYÜK BAŞARISIZLIK'

Müze müdürü Laurence Des Cars ise Senato kültür komisyonunda ifade verdi. Soygunun ‘büyük bir başarısızlık’ olduğunu kabul eden müdür, tüm sorumluluğu üstlendi.

Müze müdürü Laurence Des Cars

Soygun sırasında alarmların işlediğini fakat müzedeki güvenlik kameralarının çok eski olduğunu belirten müdür müze içinde polis karakolu kurulması gerektiğini söyledi. Ayrıca müdürün ifadesine göre hırsızların hedefi olan Apollo Galerisi’ni gösteren kamera farklı bir yöne bakıyordu.

Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sunduğunu fakat istifasının reddedildiğini duyurdu.

BİR MÜZE DAHA SOYULDU

Louvre Müzesi’ndeki büyük soygunun yankıları sürerken, bu kez ülkenin doğusundan benzer bir hırsızlık haberi geldi. Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Müzesi’nde görevliler pazartesi sabahı vitrin camının kırık olduğunu tespit etti. Belediye, koleksiyona ait altın ve gümüş sikkelerin çalındığını doğruladı.

Denis Diderot Aydınlanma Müzesi

Langres Belediyesinden yapılan açıklamada, kaybolan parçaların, 2011’de restorasyon sırasında tesadüfen keşfedilen hazineye ait olduğu bildirildi. Toplam bin 633 gümüş ve 319 altın sikkeden oluşan koleksiyonun bir bölümünün kaybolduğu aktarılırken, çalınan miktarın ve zararın tam tespitinin sürdüğü ifade edildi. Müze ekiplerinin envanter çalışması yürüttüğü belirtildi. Ayrıca belediye, olayla ilgili jandarmaya şikâyette bulunulduğunu açıkladı.

Langres Belediyesi, Denis Diderot Aydınlanma Müzesi’nin yeniden açılış tarihinin daha sonra duyurulacağını bildirdi. Chaumont Savcılığı’nın soruşturmayla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapması bekleniyor.

