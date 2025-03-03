Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan devlet Başkanı Papa Fransciscus’un sağlık durumu tüm dünyanın merak ettiği konular arasında yer alırken, Vatikan’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, Papa’nın durumunun stabil olduğu belirtilirken, "Papa, mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadı, yalnızca yüksek akımlı oksijen terapisi aldı. Ateşi de yok” denildi.

Klinik tablonun karmaşıklığına vurgu yapılan açıklamada, doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını koruduklarına dikkat çekildi.

Kaynak: DHA