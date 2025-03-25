Papa İki Kere Ölümden Dönmüş! Doktoru '28 Şubat' Detayını Açıkladı

Papa Franciscus'un çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yatmasının ardından taburcu edilmesiyle, doktorundan bir açıklama geldi. Papa'nın doktoru, kendisinin hastanede olduğu sırada iki kez hayati tehlike atlattığını ve özellikle 28 Şubat akşamı geçirdiği bronkospazm krizi nedeniyle ölümden döndüğünü söyledi.

Papa İki Kere Ölümden Dönmüş! Doktoru '28 Şubat' Detayını Açıkladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat-23 Mart tarihlerinde Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın durumu hakkında son açıklama bizzat doktorundan geldi.

Profesör Sergio Alfieri, İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuştu. Papa’nın hastanelerinde yattığı 38 gün boyunca en zor ve sıkıntılı anın 28 Şubat akşamı olduğunu söyleyen Alfieri, "Kötüydü. 14 gündür hastanedeydi ve durumu aniden kötüleşti, bronkospazm geçiriyor, yardım istiyordu. Bu en kötüsüydü. İlk defa etrafındaki bazı insanların gözlerinde yaş gördüm. Hepimiz durumun daha da kötüleştiğinin ve başaramama riskimizin olduğunun farkındaydık" ifadelerini kullandı.

'BANA HER ŞEYİ DENEMEMİ SÖYLEDİ'

Alfieri, böyle bir durumda ya tedaviyi sonlandırıp kendisinin gitmesine izin vereceklerini ya da diğer organlarına zarar verme riskini göze alıp mümkün olan tüm ilaç ve terapileri kullanarak tedaviye devam etme seçeneklerinin olduğunu belirterek, bu konuda son kararı Papa’nın kendisinin verdiğini ve tedaviyi artırma seçeneğine gittiklerini ifade etti. Alfieri, "Karar, her zaman Papa'ya aittir. ‘Her şeyi dene, vazgeçme’ dedi. Biz de aynı şeyi düşündük ve kimse de vazgeçmedi" diye konuştu.

Papa İki Kere Ölümden Dönmüş! Doktoru '28 Şubat' Detayını Açıkladı - Resim : 1

Papa’nın durumu kötüleştiğinde de bilincinin tamamen yerinde olduğunu dikkati çeken Alfieri, "O akşam çok korkunçtu. Bizim gibi o da o akşamı atlatamayabileceğini biliyordu. Acı çektiğini görüyorduk. Bize ilk günden itibaren kendisine hakikat neyse onu söylememizi istedi" ifadelerini kullandı.

Daha önce Papa’nın bu süreçte iki kez hayati tehlike atlattığını söylediği hatırlatılan Alfieri, "Zor dönemi atlatıyorduk, o sırada Papa yemek yerken kusmuğunda boğulma tehlikesi geçirdi. İkinci kritik andı çünkü bu tür anlarda zamanında müdahale edilemezse zaten çok risk altında olan akciğerlerde mevcut komplikasyonlara ek olarak ani ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

'2 AY NEKAHET DÖNEMİNE İHTİYACI VAR'

Papa'ya taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet dönemi geçirmesi gerektiğini söylediklerini aktaran Alfieri, şunları kaydetti:

"Elbette, bu aşamada uymanız gereken bazı kurallar var, örneğin yeni enfeksiyonlara taşıyıcı olabilecek kalabalık gruplarla veya çocuklarla temastan kaçınması gerekiyor. Ayrılırken konuştuk ve emeklerimizin boşa gitmemesi için bize söz verdi ama o Papa, ona dikte edemeyiz."

Bu arada, 23 Mart’ta Vatikan’daki konutuna dönen Papa Franciscus, bugün başlayıp cuma gününe kadar sürecek olan Papalık Küçükleri Koruma Komisyonunun genel kuruluna katılanlara gönderdiği bir mesajda, Kilisenin istismar mağdurlarına “misafirperverlik ve bakım sunması” gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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