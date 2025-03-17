Panama'da Trafo Patladı, Ülke Karanlığa Gömüldü: 'Bu Kadar Kötü Hizmet Yeter'

Panama'da bir santralde trafo patlaması meydana geldi. Ülkenin büyük kısmı elektriksiz kaldı.

Yerel medya kaynaklarına göre, La Chorrera kentindeki Pan Am Santrali'nde gerçekleşen patlama, ülke genelinde geniş çaplı bir elektrik kesintisine yol açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, olayın ciddi boyutlarda olduğunu belirterek durumu "affedilemez" olarak nitelendirdi. Elektrik kesintisini bizzat yaşadığını vurgulayan Mulino, Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) ve Enerji Sekreterliği'nden detaylı bir rapor talep ettiğini ve gerekli adımların atılacağını duyurdu.

"HASAR ÇOK BÜYÜK"

Mulino, "Boquete'de elektriksiz kaldım. Affedilemez bir durum. Aldığım bilgiye göre hasar çok büyük. Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) ve Enerji Sekreterliği'nden derhal rapor isteyeceğim, buna göre harekete geçecekler. Bu kadar kötü hizmet yeter." ifadesini kullandı.

ASEP Direktörü Zelmar Rodriguez Crespo da yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bir bölümünü etkileyen kesintinin trafo patlamasından kaynaklandığını doğruladı. Sorunun çözümü için teknik ekiplerin hızla çalıştığını aktaran Crespo, kesintinin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Panama'da 2023 yılında da benzer bir olay yaşanmış ve milyonlarca insan saatlerce karanlıkta kalmıştı.

Kaynak: AA