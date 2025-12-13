Palmira'da Neler Oluyor? Suriye'deki ABD Askerlerine Ateş Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye resmi haber ajansı SANA, Tedmur'da (Palmira) yaşanan olayda Suriye güvenlik güçlerinden iki personel ile ABD güçlerinden bazı askerlerin yaralandığını, saldırganın ise öldürüldüğünü duyurdu.

Haberde, Deyrizor–Şam uluslararası yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, yaralı askerlerin Suriye'nin güneyindeki Tenef'te yer alan ABD askeri üssünden tahliye edildiği bildirildi. Haberde ayrıca, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiği aktarıldı.

IŞİD İDDİASI

Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA