Pakistan'daki İlk Anne Sütü Fabrikasıydı Fetva Yüzünden Kapandı

BBC Türkçe'nin haberine göre; Pakistan'da Sind Çocuk Sağlığı ve Neonatoloji Enstitüsü (SICHN) tarafından yürütülen proje, din adamlarının ilk başta koşullu olarak onay vermesine rağmen, tesisin açılmasına günler kala onaylarını geri çekmeleriyle durduruldu.

BBC Urduca servisi, Darul Uloom adlı medreseye fetvasını neden değiştirdiğini sordu, ancak henüz bir yanıt alamadı. Pakistan, dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre Güney Asya'da en yüksek bebek ölüm oranına sahip.

Anne sütü bankaları, hasta ve/veya erken doğan bebekler ile annesi olmayan bebekler için hayat kurtarıcı öneme sahip olabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF, kendi annelerinin sütüyle beslenemeyen bebeklerin başka annelerin sütüyle beslenmesini öneriyor.

SÜT BANKASININ ÖNEMİ

Başira, Karaçi'ye taşınmadan önce yaşadığı köyde ilk oğlunu doğum sırasında kaybetti. Geçen yıl Karaçi'de ikinci bebeğini dünyaya getiren Başira, bu kez de onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Başira, BBC'ye verdiği röportajda, "Çocuğum erken doğdu ve doktorlar anne sütü vermemizi önerdi, ama benim sütüm yetmiyordu" diyor.

Başira'nın kocası Rahim ise şunları söylüyor: "Kızım yoğun bakımda kuvözdeydi, yedi aylık doğdu. Anne sütü gelmiyordu ve formül süt de verilemiyordu. Kızımın hayatını kurtarmak için elimden geleni yaptım."

Yas tutan bir başka anne, çaresiz durumdaki Başira ve Rahim'e yardım etti.

Başira, "Birçok hastane gezdik ve sonunda yeni doğum yapmış bir kadınla tanıştık. Ona çocuğumu beslemesi için rica ettik ve kabul etti" diyor.

Rahim, bu yardımın olmasaydı kızlarının hayatta kalamayacağını belirterek, "Bağışıklığı için anne sütüne büyük ihtiyacı vardı" diye ekliyor.