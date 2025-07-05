Pakistan'daki Faciada Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi
Pakistan’da 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Faciada ölü sayısı 16’ya yükselirken, enkaz altında 20 kişinin daha bulunduğunun düşünüldüğü belirtildi.
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Pakistan’ın liman kenti Karaçi’de 5 katlı bir bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu meydana gelen faciada 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, dün 10, bugün ise 6 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.
GÖÇÜK ALTINDA 20 KİŞİ OLABİLİR
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bina enkazından 8 kişi kurtarılırken, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha bulunduğu tahmin edildiği bilgisi verildi.
Kaynak: DHA
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