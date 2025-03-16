Pakistan’da Yolcu Otobüsüne Bombalı Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var
Pakistan’ın Nushki ve Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsünün geçişi sırasında bir bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 14 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, Nushki ile Dalbandin şehirleri arasında seyreden bir yolcu otobüsü, bombalı saldırının hedefi oldu. Otobüsün geçişi sırasında patlayan bomba nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.
Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Yaralılar, Mir Gul Khan Naseer Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı ve hastanede acil durum ilan edildi.
ŞİDDET OLAYLARI ÇOĞALDI
Belucistan, uzun süredir ayrılıkçı grupların ve militan saldırılarının hedefi olurken, bölgede güvenlik tehditleri devam ediyor. 11 Mart’ta da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), eyaletin Bolan bölgesinde bir yolcu trenine saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda 23’ü asker, 5’i sivil ve 3’ü demiryolu çalışanı olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetmişti. Örgüt, saldırı sonrası 354 yolcuyu rehin almış, düzenlenen operasyonla rehineler kurtarılmış ancak 37 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: İHA