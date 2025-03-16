Pakistan’da Yolcu Otobüsüne Bombalı Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var

Pakistan’ın Nushki ve Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsünün geçişi sırasında bir bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 14 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, Nushki ile Dalbandin şehirleri arasında seyreden bir yolcu otobüsü, bombalı saldırının hedefi oldu. Otobüsün geçişi sırasında patlayan bomba nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Yaralılar, Mir Gul Khan Naseer Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı ve hastanede acil durum ilan edildi.

ŞİDDET OLAYLARI ÇOĞALDI

Belucistan, uzun süredir ayrılıkçı grupların ve militan saldırılarının hedefi olurken, bölgede güvenlik tehditleri devam ediyor. 11 Mart’ta da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), eyaletin Bolan bölgesinde bir yolcu trenine saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda 23’ü asker, 5’i sivil ve 3’ü demiryolu çalışanı olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetmişti. Örgüt, saldırı sonrası 354 yolcuyu rehin almış, düzenlenen operasyonla rehineler kurtarılmış ancak 37 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Pakistan Saldırı
Son Güncelleme:
Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Netanyahu Talimatı Verdi: Gazze'de Ateşkes Görüşmeleri Başlıyor Netanyahu Talimatı Verdi: Gazze'de Ateşkes Görüşmeleri Başlıyor
Türkiye'den Avrupa'ya Giden Bir Ürüne Daha Uyarı Türkiye'den Avrupa'ya Giden Bir Ürüne Daha Uyarı
Trump İmzaladı, Gazeteciler İşsiz Kalacak Trump İmzaladı, Gazeteciler İşsiz Kalacak
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
Mars'a İnsansı Robot Taşıyan İlk Roket Ne Zaman Gönderilecek? Elon Musk Açıkladı Mars'a İnsansı Robot Taşıyan İlk Roket Ne Zaman Gönderilecek? Elon Musk Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Sadece 14 Gün Çalışıp, 15 Bin TL Kazanıyor: Maaşı Duyan Oraya Akın Ediyor! Başvurular Patladı Sadece 14 Gün Çalışıp, 15 Bin TL Kazanıyor: Maaşı Duyan Oraya Akın Ediyor! Başvurular Patladı