Pakistan’da Yolcu Otobüsüne Bombalı Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, Nushki ile Dalbandin şehirleri arasında seyreden bir yolcu otobüsü, bombalı saldırının hedefi oldu. Otobüsün geçişi sırasında patlayan bomba nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Yaralılar, Mir Gul Khan Naseer Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı ve hastanede acil durum ilan edildi.

ŞİDDET OLAYLARI ÇOĞALDI

Belucistan, uzun süredir ayrılıkçı grupların ve militan saldırılarının hedefi olurken, bölgede güvenlik tehditleri devam ediyor. 11 Mart’ta da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), eyaletin Bolan bölgesinde bir yolcu trenine saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda 23’ü asker, 5’i sivil ve 3’ü demiryolu çalışanı olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetmişti. Örgüt, saldırı sonrası 354 yolcuyu rehin almış, düzenlenen operasyonla rehineler kurtarılmış ancak 37 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA