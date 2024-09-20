Pakistan'da Silahlı Gruplara Askeri Operasyon: 12 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da, silahlı gruplara yönelik askeri operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda altı asker hayatını kaybederken 12 militan etkisiz hale getirildi.

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Pakistan'da Silahlı Gruplara Askeri Operasyon: 12 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da son dönemde Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar artıyor. Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik iki askeri operasyon düzenledi. Operasyonlarda altı askerin hayatını kaybettiği, 12 militanın öldürüldüğü ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen operasyonların hangi örgütlere yönelik olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

AFGANİSTAN İDDİALARI REDDEDİYOR

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

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